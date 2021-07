Mesi di arte in programma con il Circolo Arti Figurative di Empoli

Il Circolo Amatori Arti Figurative di Palazzo Ghibellino (Empoli) ha in serbo molte iniziative per i prossimi mesi. Di seguito il programma per poter godere dell'Arte in tutte le sue forme, arte che dona speranza, colore, vita e passione.

MOSTRA SU FELLINI “Non voglio dimostrare niente, voglio mostrare”

inaugurazione giovedì 15 luglio alle ore 17, visitabile fino a domenica 31 luglio 2021.

MOSTRA DEL FOTOGRAFO PAOLO FONTANI

inaugurazione sabato 4 settembre alle ore 17, visitabile fino a domenica 19 settembre 2021.(Premio Concorso Circolo 2020)

MOSTRA CONCORSO SU DANTE

Inaugurazione sabato 25 settembre alle ore 17, visitabile fino a giovedì 30 settembre,

PREMIAZIONE dei vincitori del concorso nel pomeriggio del 30 alle ore 17 in piazza dei Leoni.

Il concorso è relativo alle celebrazioni dantesche e gli argomenti sono sui canti: Ulisse, Farinata degli Uberti, il Conte Ugolino e Paolo e Francesca. Sono ammesse opere di pittura, scultura, grafica, fotografia e incisione.

MOSTRA DI FRANCESCA GHERI

inaugurazione sabato 2 ottobre alle 17, visitabile fino a domenica 10 ottobre 2021. (Premio Concordo del Circolo 2019)

MOSTRA DI KATY MALEKI

inaugurazione sabato 23 ottobre alle 17, visitabile fino a sabato 30 ottobre 2021. (Premio Concordo del Circolo 2019)

MOSTRA DI NEGRI CORTI MARIA

inaugurazione sabato 6 novembre alle 17, visitabile fino a sabato 14 novembre 2021.

MOSTRA ARTISTI VINCITORI PREMIO IL GHIBELLINO 2020

mostra dei 50 artisti che hanno partecipato al Concorso “Il Ghibellino Città di Empoli” nell'anno 2020,

inaugurazione sabato 20 novembre alle 17, visitabile fino al 28 novembre.

MOSTRA DI FRANCESCO BECCASTRINI

inaugurazione domenica 5 dicembre alle ore 17, visitabile fino a domenica 19 dicembre 2021 (vincitore del Concorso 2019)

MOSTRA DEI SOCI

inaugurazione venerdì 24 dicembre alle ore 17, visitabile fino a domenica 9 gennaio 2022.

Per informazioni o chiarimenti chiamare:

Silvano Salvadori 349 226 4537

Lorella Consorti 345 837 5524

Claudio Caioli 338 475 8882

Eleonora Cantini 348 0012 926

Vanna Rossi 338 8570424

Letizia Lazzeretti 393 5646124