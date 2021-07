Pareggio di bilancio e investimenti: il consiglio comunale fiorentino dà l'ok

Rinviate al 2 dicembre le scadenze Tari ad alberghi, cinema e teatri, approvato il maxi emendamento che recepisce gli investimenti dell’Europa per il React-Eu di Firenze, e via libera alla manovra che sancisce gli equilibri di bilancio.

E’ quanto approvato oggi in Consiglio comunale con la delibera dell’assessore al bilancio Federico Gianassi che, oltre a sancire i conti in ordine di Palazzo Vecchio, interviene sulle scadenze Tari e recepisce gli investimenti dell’Europa per la nostra città.

Il pareggio di bilancio

La crisi economica provocata dal Covid 19 ha portato per il secondo anno consecutivo un danno di circa 70 milioni di euro ed ha avuto conseguenze rilevanti a causa delle minori entrate (circa 15 milioni in meno solo dall’imposta di soggiorno) e da maggiori spese.

Grazie ai trasferimenti compensativi arrivati dal Governo, alle razionalizzazioni della spesa fatte dal Comune e all’utilizzo di avanzo vincolato e destinato è stato possibile portare il bilancio in pareggio.

L’autoemendamento con i fondi del React

Con un autoemendamento alla delibera sugli equilibri è stato approvato oggi anche l’automendamento che contiene i circa 77 milioni di euro di finanziamenti del NextGenerationEu su Fondi React-Eu assegnati a Firenze da parte dell’Unione europea. Un intervento importante che prevede per Firenze fra l’altro oltre 30 milioni per ambiente, sostenibilità e digitale, quasi 8 milioni per la rete idrica, 4 milioni per la cultura come driver di ripresa, 5 milioni per il trasporto pubblico elettrico, 4 milioni per la mobilità dolce in area metropolitana e oltre 2 milioni per i nuovi trasporti sostenibili.

Rinviata scadenza Tari per alberghi, cinema e teatri

Con la delibera degli equilibri di bilancio è stato presentato e approvato un autoemendamento che contiene la possibilità di rinvio della scadenza Tari per alcune categorie. Dopo aver varato nelle scorse settimane una manovra da 11 milioni destinati a riduzioni comprese fra il 20 e il 40% sulla Tari per le attività economiche colpite dalla crisi e più in sofferenza oggi Palazzo Vecchio prevede anche la possibilità di pagare la Tari entro il 2 dicembre senza sanzioni ed interessi per alberghi e cinema e teatri.

“Gli equilibri di Bilancio che approviamo oggi rappresentano un risultato molto importante – ha detto l’assessore Gianassi – perché con questa manovra manteniamo tutti i servizi ai cittadini che avevamo immaginato senza aumentare le tasse, ma anzi adottando sconti e riduzioni per dare una mano alla ripartenza e prevedendo una ingentissima mole di investimenti che serviranno come stimolo alla ripresa delle attività economiche e sociali della città”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa