"Problemi al sito, mio figlio disabile di 14 anni non può vaccinarsi": la lettera da San Miniato

Porta sconforto pensare che ci siano ancora difficoltà legate alle prenotazioni per il vaccino per i più deboli. A farsi sentire tramite una lettera inviata al nostro giornale è il padre di un 14enne affetto da disabilità certificata con applicazione della legge 104.

La famiglia, residente a San Miniato, si è rivolta al giornale dopo una pec mandata quest'oggi e telefonate continue dallo scorso venerdì 23 luglio.

Il vaccino sembra ancora lontano, si attende una risposta da parte dell'Asl Toscana Centro per sbloccare l'empasse. Dalla scorsa settimana sono stati sbloccati anche i vaccini last minute dai maggiori di 12 anni in su, ma il problema del giovane sorge a monte.

"Stiamo cercando di prenotare la vaccinazione del minore avendo 14 anni. Il sito pero non ci permette la prenotazione in quanto da il seguente messaggio: Soggetto gia registrato o prenotato. Ho eseguito sia la procedura di cancellazione che di registrazione senza esito. Sono giorni che cerco di contattare il numero verde senza successo. E’ vergognoso che non si riesca a parlare con un operatore soprattutto dopo minuti di inutili informazioni", spiega il genitore.