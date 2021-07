Pubblicate le graduatorie iscrizioni ai nidi d'infanzia e spazi gioco comunali per il 2021/2022

Il Comune di Pistoia ha approvata la graduatoria definitiva per i nidi d'infanzia e gli spazi gioco comunali per l’anno educativo 2021/2022. Può essere consultata sul sito istituzionale, nell’area tematica ‘Educazione’, nel box relativo all’iscrizione dei nidi d’infanzia e spazi gioco.

L'assegnazione del nido o spazio gioco comunale è stata effettuata sulla base del punteggio ottenuto e delle preferenze espresse. Per motivi di privacy, i genitori non troveranno il nome e cognome del proprio figlio, ma il numero che identifica la domanda e che è stato comunicato tramite email direttamente al genitore che ha presentato la richiesta. Se non fosse pervenuto si suggerisce, prima di chiamare il servizio, di controllare la cartella per le email Spam o nella posta indesiderata.

Il servizio Educazione e Istruzione ha pubblicato le graduatorie definitive suddivise tra domande nidi e spazi gioco comunali accolte e in lista di attesa, per i bambini nati nel 2019, nel 2020 e nel 2021; domande “La casa degli orsi” accolte e in lista di attesa; domande per i nidi privati convenzionati.

Conferma di ammissione

I genitori dei bambini devono confermare l’ammissione entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, ossia entro il 6 agosto, consegnando il modulo di conferma insieme alla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione nido/spazio gioco 2021/2022 di 40 euro (tramite il sistema on line PagoPa - pagamento spontaneo) e al modulo di richiesta di dieta speciale (da consegnare alla dietista).

Non occorre effettuare l’iscrizione alla mensa scolastica poiché il pasto è compreso nella retta mensile.

Rinuncia al servizio

I genitori dei bambini possono rinunciare al posto, sottoscrivendo l’apposito modulo. È possibile presentare rinuncia temporanea chiedendo di restare in lista d’attesa. La documentazione per la rinuncia può pervenire all’ufficio con le stesse modalità previste per la conferma d’ammissione.

Si possono scaricare (nella pagina relativa all’iscrizione dei nidi d’infanzia e spazi gioco: il modulo di conferma, il modulo di rinuncia, il modulo dieta speciale. Nella stessa pagina si possono trovare anche le istruzioni per il pagamento della quota d'iscrizione annuale, solo per i nidi e gli spazi gioco comunali, da pagare al momento della conferma del posto.

La documentazione per la conferma o per la rinuncia deve pervenire al Comune tramite mail a: iscrizioninido@comune.pistoia.it.

Gli inserimenti dei bambini nei servizi educativi devono avvenire entro il 30 novembre. Oltre tale data, il pagamento della retta è comunque dovuto secondo le modalità previste dalle disposizioni organizzative 2021-2022.

Nel caso in cui non risulti alcuna conferma, l’ufficio provvederà alla cancellazione del posto.

Per l'anno educativo 2021/2022, a causa dell’emergenza sanitaria e delle disposizioni nazionali e regionali, nei servizi educativi comunali i tempi e le modalità organizzative della giornata educativa potrebbero subire ulteriori variazioni.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: iscrizioninido@comune.pistoia.it oppure telefonare al numero 0573 371818 (centralino del servizio Educazione e Istruzione) oppure al numero 0573 371849 (Rita Benedetto).

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa