Regala braccialetti ai turisti ma poi chiede soldi: multato a Firenze

Era stato segnalato alla Polizia Municipale per la tecnica che usava per svolgere la sua attività di vendita abusiva in centro: prima regalava un braccialetto ai turisti, in particolare alle donne, poi chiedeva denaro in cambio.

Gli agenti del Reparto Antidegrado lo hanno individuato multandolo e sequestrando la merce. Il protagonista della vicenda è un cittadino straniero di 34 anni. Gli agenti lo hanno sanzionato per la vendita senza autorizzazione e denunciato per violazione della normativa sull'immigrazione. La merce, consistente in articoli di bigiotteria, è stata sequestra e portata in depositaria dove resterà in attesa della sua confisca e distruzione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa