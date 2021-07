Renzi contro tutti: "Alleanza Pd-M5S contro aeroporto di Firenze, intanto aumentano i posti in Regione"

Pubblichiamo un estratto dalle e-news di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in merito alle questioni toscane dello sviluppo dell'aeroporto di Peretola e del nono assessorato regionale.

Il PD toscano e fiorentino sta infatti saldando una strana alleanza coi Cinque Stelle sull'Aeroporto di Firenze. Rinunciare allo sviluppo di Firenze o tornare a un dualismo con Pisa che avevamo superato con la società unica è un autogol storico che avrà una ricaduta terribile per l’occupazione nell’aria. Già le aziende se ne vogliono andare. Con il ridimensionamento dell’aeroporto si profila una seconda ondata di deindustrializzazione. Che i grillini sognino la decrescita infelice è storia. Che il PD fiorentino segua su questa strada è una ferita. Chi vuole può firmare questa petizione per lo sviluppo dell’Aeroporto di Firenze, primi firmatari Francesco Bonifazi e Gabriele Toccafondi.

Intanto, se diminuiscono i posti di lavoro in Toscana aumentano i posti in Regione. A me pare una follia ma ancora il PD toscano, stavolta accordandosi con la Lega, ha approvato l’aumento degli incarichi tra Consiglio e Giunta. Aggiungi un posto a tavola, con il voto favorevole di Pd e Lega e il voto contrario di Italia Viva. Domando ai miei amici: che bisogno c’è, in questa fase di crisi, di garantire un posto in più in Regione? Solo per accontentare chi è rimasto fuori dalla Giunta? Dai, non è serio, non è serio, non è serio.