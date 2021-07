Sesso, droga e... bombe a mano: a Carrara residuati bellici in camera da letto

Sesso, droga e armi da guerra. I carabinieri hanno trovato di tutto nella casa di un 57enne nel quartiere di Avenza, a Carrara.

L’uomo infatti, aveva allestito in camera da letto un vero e proprio museo di residuati bellici della Seconda Guerra mondiale, alcuni dei quali conservati ed esposti in teche di vetro. La Santabarbara casalinga vantava decine di bossoli di vario calibro, gusci di bombe a mano, involucri di ordigni inerti a lunga gittata , cartucce e munizioni da guerra inesplose, anche in buono stato di conservazione, nonché una pistola lanciarazzi non denunciata.

Ma non è finita qui. I militari durante la perquisizione hanno rinvenuto pure 120 grammi di marijuana, mentre nell’armadio sono stati trovati dispositivi informatici contenenti oltre 120mila foto e video a sfondo sessuale scaricati dalla rete: il materiale a luci rosse verrà analizzato con molta attenzione per stabilire la presenza di video e immagini pedopornografici.

Il 57enne è stato arrestato e si trova ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico.