SuperEnalotto, vinto un '5' a Livorno

Il SuperEnalotto fa tappa in Toscana: nel concorso del 24 luglio, infatti, è stato centrato un “5” da 40.409,12 euro. La giocata ,riporta agipronews, vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Buontalenti a Livorno. Il Jackpot, intanto, continua a salire arrivando a quota 59,8 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.