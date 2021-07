Giani: "Toscana zona bianca e vaccini in aumento per i giovani"

"Toscana zona bianca anche con i nuovi parametri": questo il messaggio principale con cui il presidente della Regione Eugenio Giani vuole rassicurare i concittadini per le prossime settimane. "Cerchiamo di vivere quello che per me è il principale obiettivo, le vaccinazioni - spiega Giani -. Sono molto contento che negli ultimi tre giorni noi abbiamo avuto 35-36mila vaccinazioni di media al giorno - ha sottolineato Giani -, quindi l'obiettivo che avevo prospettato si sta realizzando: e le vaccinazioni ricevono una forte spinta anche dal fatto che il 6 agosto entrerà in vigore il Green pass".

La parte migliore secondo Giani è che "sono giovani che stanno mostrando una voglia di vaccinarsi, e da oggi, oltre che prenotarsi possono anche esercitare il 'last minute', e da un giorno all'altro andare a vaccinarsi. Io voglio che questa sia una tendenza virtuosa che raccoglie l'opinione ed il sentimento di tutti".