'Tutti in piedi', modifiche temporanee di viabilità a piazza XXIV Luglio

Dopo la commemorazione di sabato (24 luglio) del tragico eccidio dei 29 cittadini empolesi, domani sera, martedì 27 luglio 2021, va in scena la quinta edizione dell’evento “Tutti in piedi”, la Memoria si canta e si suona insieme, tornando nella sua piazza naturale, Piazza XXIV Luglio, dove si trova il Monumento ai caduti per mera rappresaglia nazista. L’appuntamento è alle 21.30.

L’evento è organizzato da Comune di Empoli, Centro Studi Musicali Busoni, Giallo Mare Minimal Teatro e Centro Attività Musicali.

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione, contattando i numeri 0571 711122 oppure 3737899915, email csmfb@centrobusoni.org; 0571 81629, email info@giallomare.it.

Un concerto al chiaro di luna di un’orchestra e un coro formati all’improvviso per mai dimenticare quei caduti e la Resistenza a Empoli.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA VIABILITA – Per garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa, sono resi necessari alcuni provvedimenti in via temporanea alla ordinaria viabilità di Piazza XXIV Luglio, palcoscenico della manifestazione.

Dalle 15.30 alle 24 di domani, martedì 27 luglio 2021, ambo i lati del tratto compreso tra via Cavour e via Ferrucci, saranno adottati Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati e Divieto di Transito per tutti i veicoli esclusi gli autorizzati.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa