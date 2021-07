Un centro estivo per la ripresa delle scuole a Montespertoli

L'Associazione Prima Materia APS in collaborazione con il Comune di Montespertoli, l'Istituto Comprensivo "Don Milani" di Montespertoli e la ASD Circo Liberatutti e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, ha organizzato, per settembre 2021, un centro estivo per i bambini di età compresa dai 9 ai 13 anni.

L'attività si pone come obiettivo il sostegno scolastico prima dell'inizio delle lezioni di settembre ed è rivolto in particolare ai bambini che hanno più difficoltà nel percorso scolastico e che hanno maggiormente risentito della didattica a distanza o dei tanti cambiamenti dell'anno a causa dell'emergenza da Covid19.

"É un aiuto molto importante per tutti quei bambini che hanno sviluppato delle fragilità in questo difficile anno scolastico. Questo sostegno aiuterà tanti ragazzi a riprendere le lezioni con uno slancio diverso" spiega l'Assessore all'Istruzione, Daniela Di Lorenzo.

Il centro estivo è completamente gratuito per chi ha un indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro ed ha un costo di 160 euro a bambino per tutti gli altri casi, per 10 giorni di attività: dal 30 agosto al 10 settembre (con orario 8.30 - 15.30 con pausa pranzo compresa). Non è previsto il servizio di trasporto.

I ragazzi troveranno insegnanti qualificati per la mattina che li aiuteranno nel recupero delle materie scolastiche e nel pomeriggio educatori professionisti per seguirli in attività come musica e circo. Sono previsti due incontr di presentazione del progettoi con i genitori ed il sostegno per i bambini con bisogni educativi speciali.

I posti sono limitati e si considera l'ordine d'arrivo della domanda di iscrizione: informazioni e modalità di iscrizioni si possono trovare sul sito di Prima Materia: http://www.primamateria.it/eventi/edugiocando-sotto-i-pini oppure scrivendo una email a info@primamateria.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa