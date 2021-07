Vandali minorenni danneggiano lo spazio feste 'fagiolo' a Cenaia

Teppisti minorenni in azione a Cenaia, allo spazio feste soprannominato 'fagiolo'. Nelle scorse settimane sono stati molti gli atti vandalici alla struttura, i danni si quantificano in diverse migliaia di euro. Sono stati rotti dei vetri e anche delle porte e degli oggetti d'arredo. Sono stati danneggiati anche dei giochi per i bambini presso il boschetto adiacente.

Le telecamere di sorveglianza hanno svolto il loro lavoro, nonostante fossero state manomesse. La polizia municipale ha sporto denuncia alla procura dei minori perché i gesti arriverebbero da ragazzi e ragazze minorenni che risiedono a Crespina Lorenzana e nelle zone limitrofe. Si tratta di adolescenti che da poco hanno terminato le scuole medie.

Duro anche il commento del Comune di Crespina Lorenzana su Facebook: "Benché i nomi dei responsabili da giorni siano sulla bocca di tutti, il Comune procede per le vie formali, quindi questi ragazzi, tra qualche giorno, saranno contattati dalle forze di polizia che verranno incaricate dal tribunale dei minori".

"Se nel frattempo (per esempio domani) costoro si presentassero spontaneamente presso la sede della Polizia Municipale a Cenaia per costituirsi e fare i nomi anche di coloro che hanno danneggiato i giochi per i bambini al boschetto di Cenaia, può darsi che il giudice applicherà una pena minore. Comunque sia chiaro che questo non vi sottrarrà alle vostre responsabilità né vi esimerà dal pagamento dei danni che avete fatto e delle relative sanzioni. Insomma la pagherete in ogni caso, ma se vi è rimasto un po' di cervello usatelo adesso" si conclude la nota.