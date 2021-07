Ztl Firenze: nuova procedura per artigiani, taxi e Ncc

Da mercoledì 28 luglio cambia la procedura per il rilascio e rinnovo del permesso per la Ztl di artigiani, taxi e noleggio con conducente. Come ormai avviene da tempo per la maggior parte dei contrassegni a partire da quelli dei residenti, i permessi potranno essere richiesti sono tramite la piattaforma della SAS. La procedura quindi diventa on line e cambia anche il numero di telefono a cui gli artigiani devono inviare l'sms per ottenere l'accesso in Ztl.

In dettaglio la piattaforma cui rivolgersi è sempre https://servizionline.serviziallastrada.it/ dove gli interessati troveranno le istruzioni su come procedere per il rilascio/rinnovo del permesso. Per quanto riguarda l'sms, il nuovo numero a cui inviare il messaggio è 339 9903172, attivo soltanto da mercoledì 28 luglio 2021. Fino ad allora si deve continuare ad utilizzare il vecchio numero.

SAS ha già inviato una comunicazione a tutti gli utenti che già usano queste autorizzazioni per spiegare le novità avvisando anche che nei giorni di oggi e domani si può effettuare l’accesso in Ztl tramite il vecchio numero, ma non è possibile effettuare nessuna operazione sul portale online o allo sportello.

Nessuna variazione nella procedura. Gli interessati continueranno quindi a inviare l'sms ovviamente da mercoledì al nuovo numero 339 9903172, utilizzando il formato di testo #targa#indirizzo#numero civico#motivazione dell’accesso. Dopo l'arrivo dell'sms di conferma potranno entrare e transitare in Ztl per una durata massima pari a 180 minuti (3 ore) dalla ricezione del messaggio. Le autorizzazioni, i cellulari abilitati e il credito residuo del borsellino elettronico attualmente attivi rimarranno invariati con il passaggio alla nuova piattaforma.

Per eventuali chiarimenti, necessità e/o richieste di assistenza rivolgersi a SAS – Servizi alla Strada, contattando il numero 055 4040202, dal lunedì al sabato (orario 8-13.30) oppure scrivendo all’indirizzo portalesms@serviziallastrada.it

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa