Acqua buona a Carmignano, raggiunta quota 8 fontanelli

Con l'inaugurazione di ieri sera del nuovo fontanello dell'acqua a Bacchereto, salgono ad 8 i fontanelli d'acqua pubblici nel territorio carmignanese. Un obiettivo importante raggiunto dall'amministrazione comunale per fornire ai cittadini di tutto il territorio l'opportunità di avere acqua potabile, anche fresca e frizzante, a pochi passi da casa.

Nello specifico, sono 6 i fontanelli pubblici posti in strada:

- 2 di Publiacqua, rispettivamente a Carmignano e Seano;

- 2 di una società esterna, rispettivamente a Comeana e Seano;

- 2 del Comune, rispettivamente a Poggio alla Malva e Bacchereto, inaugurati quest'ultima settimana.

A questi, si aggiungono inoltre due fontanelli più piccoli, installati dentro alla scuola media Il Pontormo e dentro al palazzo comunale.

"Siamo orgogoliosi di aver portato anche a Poggio alla Malva e Bacchereto i fontanelli dell'acqua", afferma il sindaco Edoardo Prestanti. "Spesso non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati ad avere accesso all'acqua potabile, cosa rara in altre zone del mondo. Spesso però acquistiamo l'acqua in bottiglia perché quella dell'acquedotto non ha un sapore gradevole a causa del cloro. Questi fontanelli, che erogano acqua fresca gratuita, sia naturale che frizzante, possono essere un grande incentivo a diminuire l'utilizzo delle bottiglie e fare quindi grandi passi avanti nella lotta all'inquinamento da plastica".

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa