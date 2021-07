Anziano borseggiato davanti Santa Maria Novella, arrestato

Con la scusa di farsi cambiare degli spiccioli ha borseggiato un turista in via degli Avelli a Firenze. La polizia , impegnata in uno specifico servizio di contrasto ai reati predatori nel centro storico, è subito intervenuta sorprendendo all’opera il responsabile del gesto. In manette, con l’accusa di furto con destrezza, è finito un cittadino romeno di 40 anni.

Nel primo pomeriggio di ieri, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno visto l’uomo, già noto alle Forze di Polizia, proprio mentre chiedeva di farsi cambiare delle monete in strada ai turisti che incrociava.

Gli agenti hanno monitorato tutti i suoi movimenti fino a quando il sospetto è entrato in azione fermando un anziano turista.

Appena il malcapitato ha tirato fuori il portafogli per prendere le monete, il borseggiatore ha coperto i movimenti delle sue mani con una mappa cittadina e in pochi attimi è riuscito a sfilargli una banconota da 100 euro.

Una volta messo a segno il colpo, concluso anche con una pacca sulla spalla della vittima, il 40enne si è allontanato velocemente verso la galleria commerciale della stazione dove è stato poco dopo fermato dalla Polizia.