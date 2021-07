Convocato il consiglio della Città Metropolitana di Firenze

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze è stato convocato dal consigliere delegato Francesco Casini per domani, mercoledì 28 luglio 2021, alle ore 9, in modalità mista (videoconferenza e presenza) per prendere in esame interventi di sistemazione definitiva del dissesto in Comune di Lastra a Signa sulla FIPILI, il Documento unico di programmazione 2021-2023, una variazione al Bilancio di previsione, uno schema di protocollo tra Metrocittà e Comune di Firenze per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse condiviso in materia di turismo.

Inoltre lo schema di accordo tra Regione Toscana, Comune e Città Metropolitan di Firenze, Camera di commercio, Sindacati Cgil, Cisl e Uil, Associazioni di categoria, Confindustria, Cna, Confartigianato, Confesercenti, Legacoop Toscana, Confcooperative Toscana nord, Agci Toscana, per un Patto locale per la formazione, un atto di indirizzo per la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico, un atto di indirizzo per la stipula di accordi e protocolli per la raccolta di dati per la pianificazione di competenza della Città Metropolitana.

All'ordine del giorno anche l'accettazione della donazione, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, della progettazione di due nuovi istituti scolastici, quindi il Regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico, una mozione dei consiglieri Enrico Carpini e Lorenco Falchi (Territori beni comuni) per “un ampio dibattito sulla FiPili.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa