Di-Vino Inferno, le donne cantano Dante alla Casa di Monte

Dopo il sold out alla Mostra del Chianti di Montespertoli, il 3 agosto alle ore 21.30 torna “Di-Vino Inferno”: un lavoro interamente dedicato a Dante, in cui Giovanna M. Carli ha chiamato a partecipare quattro donne diverse tra loro: tanto diverse che il risultato non poteva che essere coinvolgente.

Musiche scelte dal compositore Giovanni Tancredi Tafani in un viaggio degno della penna di Gianni Rodari, nello spettacolare scenario della Villa Casa di Monte: un edificio la cui struttura risale all’anno 1000, predatando la nascita del grande poeta toscano e inserendosi come perfetto sfondo naturale della vicenda dello spettacolo.

L’evento teatrale è gratuito, con possibilità di prenotare la cena sotto le stelle negli ambienti della Villa al costo di 25 euro.

Casa di Monte è un’azienda agricola, un agriturismo e un luogo di persone e tradizioni la cui fondazione risale al 1912. Nata in origine come sito di coltivazione della paglia da intreccio per i famosi cappelli di Firenze, fu Oreste Simoncini a convertirla, già nel 1924, in terreno agricolo per la produzione di vino e olio. Oggi, dopo cinque generazioni, Casa di Monte è ancora della famiglia Simoncini ed è gestita direttamente dai fratelli Andrea e Matteo Simoncini e dalle mogli, Linda Cecchi e Jessica Innocenti. I terreni collinari di Casa di Monte si trovano a Montespertoli, nel cuore della Toscana, tra incantevoli paesaggi.

Ed è proprio nell’orizzonte della toscanità che si inserisce “Di-Vino Inferno”. Per la prima volta durante A Veglia Sulle Aie, il ciclo di eventi promosso dal Comune di Montespertoli per far conoscere le aziende agricole del territorio, e al quale Casa di Monte partecipa da anni, l’azienda ospita un vero e proprio spettacolo teatrale, dedicato al più grande poeta toscano: Dante Alighieri.

Nella cornice delle colline, con le vigne rigogliose di fine estate che fanno da scenografia e da punto di incontro tra il testo e il luogo, si svolge il viaggio ideato da Giovanna M. Carli. Per Casa di Monte, un percorso in un territorio familiare che coinvolge anche un membro della famiglia: Lorenzo Simoncini, un inusuale e coinvolgente Virgilio ragazzino.

Casa di Monte si trova in Via del Monte 6, a Montespertoli.

Fonte: Ufficio stampa