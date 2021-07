Ex scuola materna di Bassa, 400mila euro per un polo multifunzionale

Rientra nel programma PINQUA sulla qualità dell’abitare, il progetto “Home in Midsize Cities”dell’Unione dei Comuni dell’Empolese/Valdelsa che ha ottenuto il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture. Nel progetto che punta a migliorare la qualità urbana degli spazi, riqualificando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rientrano gli interventi di recupero e di riqualificazione del Polo attrattivo polifunzionale a Bassa, nel Comune di Cerreto Guidi.

Il progetto che interessa l’ex scuola materna, è stato finanziato con € 400.000. La volontà dell’Amministrazione comunale è quella di avere a disposizione un ambiente idoneo per una serie di funzioni sociali, culturali ed aggregative. I locali, assai spaziosi, possono, inoltre, essere utili per le associazioni del territorio per attività di tipo ricreativo e culturale.

L’area di recupero si trova centrale rispetto alla frazione di Bassa e in diretto collegamento con la fascia fluviale del Fiume Arno e prospiciente a abitazioni ERP da riqualificare. Il progetto di riqualificazione della ex scuola materna di Bassa, oltre a contrastare le dinamiche di degrado dell’edificio, risponde alla scarsità di servizi culturali e sociali rivolti alla cittadinanza ed alla necessità di una loro riorganizzazione.

L’intervento, inoltre, offre un importante aiuto alla fragilità del sistema dei servizi aggregativi per le fasce di popolazione giovanile e all’urgenza di una riqualificazione dei pochi spazi aperti del centro di Bassa, promuovendo un vero e proprio processo di rigenerazione urbana dell’intero abitato. L’obiettivo è che la struttura svolga un ruolo di punto di aggregazione della comunità locale e, in coerenza con il Piano Strategico della Città Metropolitana di Firenze, una funzione di polo attrattore per la fruizione complessiva del territorio vista la sua prossimità con il Parco dell’Albereta e con il fiume Arno.

“Si tratta di un progetto importante con il quale dare risposta alla mancanza di spazi comuni per questa parte del nostro territorio - commenta il Sindaco Simona Rossetti- il progetto consentirà di realizzare un centro con spazi polivalenti che potranno essere utilizzati per attività educative, ricreative e sociali. Oltre a rispondere a queste finalità, l’intervento permetterà di recuperare un ambiente che costituisce un punto identitario per la comunità locale”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa