Farina in strada a Firenze, carroattrezzi perde furgone dal pianale

Incidente insolito questa mattina in via Chiantigiana a Firenze con nessun ferito ma notevoli ripercussioni sulla viabilità. Protagonista un furgone che trasportava farina di semola che ha rovesciato il carico sulla carreggiata. Il sinistro è accaduto intorno alle 9.10 circa quando un carroattrezzi che stava percorrendo la rotatoria di Ponte a Ema ha "perso" dal pianale un furgone per trasporto alimentare.

Il mezzo si è quindi rovesciato di lato sulla rotonda occupando parzialmente la carreggiata ma senza coinvolgere altri veicoli.

Immediato l'intervento della Polizia Municipale: oltre a una pattuglia già in zona per la viabilità legata ai lavori in autostrada, sono arrivati altri agenti per le operazioni di rilievo. A peggiorare la situazione il tentativo fallito del conducente del carroattrezzi di recuperare il veicolo incidentale che ha invece causato la perdita di una notevole quantità di farina che è finita sulla strada.

La Polizia Municipale intorno alle 9.50 ha quindi dovuto chiudere la rotatoria nel tratto tra via Fortini a via della Torre in direzione Firenze deviando il traffico nel parcheggio laterale. Una manovra impossibile per i mezzi pesanti che sono stati scortati in senso contrario dai motociclisti della Polizia Municipale.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione nella zona sia in uscita A1 che per le provenienze da Bagno a Ripoli. Dopo un primo recupero della farina da da parte delle squadre del Global Service la rotatoria è stata parzialmente riaperta. Le operazioni di pulizia riprenderanno in mattinata fino al completo ripristino della carreggiata.