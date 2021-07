Hub vaccinale Centro Rogers: in visita il sindaco, il dg Morello dell'Asl e il direttore della Sds Francalanci

Il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani, il Direttore generale della Asl Toscana Centro Paolo Morello e il Direttore della Sds zona Fiorentina Nord Ovest Andrea Francalanci hanno fatto visita all’Hub vaccinale nell’Auditorium del Centro Rogers in piazza Resistenza, nella mattina di martedì 27 luglio 2021, assieme all’assessore alle Politiche sociosanitarie di Scandicci Andrea Franceschi e al Direttore dello staff della direzione della Asl Toscana Centro Valerio Mari.

“C’è una sola certezza: più persone si vaccinano, e più velocemente lo fanno, prima isoleremo il virus. Scandicci fa la propria parte ospitando il personale sanitario per le vaccinazioni nella struttura dell’Auditorium del Centro Rogers e organizzando la gestione e l’accoglienza dei cittadini tramite la Protezione Civile, Anpas, Humanitas, Misericordia, Croce Rossa, Racchetta, con 30 volontari impegnati quotidianamente che ringraziamo di cuore”, hanno detto i partecipanti al termine della visita.

Nell’hub di Scandicci vengono vaccinati in media circa 700 cittadini ogni giorno; nell’ultima settimana, dal 19 al 25 luglio le somministrazioni sono state 4851. I dati sono stati forniti dalla Asl Toscana Centro proprio nel giorno del superamento del primo milione di dosi di vaccino somministrate nel territorio di propria competenza.

La sede per le vaccinazioni di Asl Toscana Centro è allestita con il Comune di Scandicci ed è in funzione dallo scorso 8 maggio in orario 8-22.

Da alcuni giorni il portale regionale “prenota vaccino” ha aperto la possibilità di prenotazione anche agli adolescenti under 18. Per quanto riguarda l’Asl Toscana Centro, al momento, per la fascia di età compresa tra i 12 e 15 anni, siamo intorno alle 12.000 prenotazioni effettuate, di cui 9000 solo sulla provincia di Firenze.

L’Azienda sanitaria ricorda che si accede al punti vaccinali tramite prenotazione prenotare sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home