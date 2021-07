"Lavori Publiacqua, migliaia di fiorentini a secco e nessuna comunicazione": Fdi all'attacco

“Un’emergenza gestita male. Migliaia di fiorentini sono rimasti con i rubinetti a secco a causa di lavori urgenti di Publiacqua nel quadrilatero tra via Antonio Scialoja, via Masaccio, via Colletta, via Scipione Ammirato e via Capo di Mondo. In tanti coloro che hanno protestato, anche gestori di negozi, bar e ristoranti. Soprattutto perché i lavori si stanno svolgendo in pieno luglio in uno dei periodi più caldi dell’anno".

E' l'attacco dei consiglieri di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi e Jacopo Cellai, e del capogruppo di Fratelli d’Italia al Quartiere 2 Simone Sollazzo

"Nessuno è stato avvertito del disservizio ed anche se hanno detto che sono stati distribuiti dei volantini questi sono stati dati solo parzialmente. Nessuna telefonata di avvertimento e nemmeno eventuali SMS".

Lavori urgenti ci hanno detto, ma era necessario doverli fare in pieno giorno? Non era preferibile – spiegano ancora Alessandro Draghi, Jacopo Cellai e Simone Sollazzo – organizzare i lavori in orario notturno? Riteniamo sia un gravissimo danno per tutti i cittadini e chiederemo chiarimenti all’amministrazione”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa