Martignana, benedizione per il nuovo cimitero

Questa mattina, martedì 27 luglio 2021, alle 11.30, è stato benedetto dal parroco di San Bartolomeo a Martignana, Don Servais Oyentunde Ayeni, alla presenza dei sindaci Brenda Barnini per il Comune di Empoli e Alessio Mugnaini per il Comune di Montespertoli, il nuovo cimitero di Martignana. Un momento raccolto, atteso e importante per le due vicine comunità. I lavori di ampliamento della struttura hanno consentito di raddoppiare gli spazi per i loculi e le tumulazioni. Una riqualificazione che ha risposte di fatto alle esigenze delle persone verso i loro defunti. LE PAROLE DEI SINDACI DI EMPOLI E DI MONTESPERTOLI

Le parole di Brenda Barnini: «Questo è un momento importante per la comunità di Martignana e mi fa molto piacere essere qui per condividerlo con il Sindaco Mugnaini. Questo cimitero nasce da una stretta di mano tra due sindaci tanti anni fa ed è sul territorio del comune di Empoli ma da sempre opera di interesse per i cittadini del comune di Montespertoli. Faccio i miei complimenti al Sindaco Mugnaini per aver portato in fondo l’impegno preso di ampliamento del cimitero che denota una grande attenzione ai bisogni espressi dai cittadini».