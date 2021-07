Oasi di Arnovecchio, il Martin Pescatore e altri uccelli lacustri

L’area naturale protetta di Arnovecchio, gestita dal Centro RDP Padule di Fucecchio per conto del Comune di Empoli, come è noto, nei mesi estivi è aperta al pubblico ogni domenica mattina, dalle 9 alle 12 e periodicamente vengono organizzati anche eventi speciali come quello in programma domenica 1 agosto 2021 alle 8 con la visita a tema “L’estate del Martino”, condotta da una Guida Ambientale del Centro, che consentirà a tutti gli interessati di conoscere meglio ambiente, flora e fauna di questo gioiello naturale a due passi dalla città.

La visita in particolare sarà incentrata sulle presenze estive di uccelli che vivono nel lago come lo Svasso maggiore, che in questo periodo sta ancora allevando i giovani, il Tuffetto, la Folaga e le prime anatre selvatiche di passaggio.

Altro ospite coloratissimo è il Martin pescatore, elegante combinazione di arancione e blu-turchese dai toni metallici: lo si può osservare mentre sul posatoio aspetta l'occasione per tuffarsi in acqua e catturare pesciolini ed altre piccole prede.

Anche sugli alberi che circondano il lago non mancano occasioni per un birdwatching di stagione: variopinti Gruccioni dall’aspetto esotico, vociferi Picchi verdi e soprattutto le famiglie del Rigogolo dalla inconfondibile livrea gialla e nera.

Oltre agli uccelli, libellule e lepidotteri che frequentano la vegetazione spontanea e le essenze del “giardino delle farfalle” in fase di allestimento con piante che forniscono nettare agli adulti ed altre in grado di assicurare il nutrimento per i bruchi.

VISITARE L’OASI SEMPRE IN SICUREZZA - All'interno dell'area è obbligatorio l'uso della mascherina e si consiglia di portare un proprio binocolo. La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare al Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, tramite email all’indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.it inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

DESCRIZIONE - L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant'anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri.

Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

ORARIO MESE DI AGOSTO - Nel mese di agosto l’area di Arnovecchio rimane sempre aperta al pubblico nei giorni di domenica (ore 9-12): info presso il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa