Passerella crollata, slitta di un mese l'incarico ai tecnici

Si sposta di circa un mese la data per conoscere la conclusione dell’incarico richiesto al Consulente Tecnico d'Ufficio in merito al cedimento della passerella di Ponticelli (Santa Maria a Monte). Il precedente termine era stato fissato per l’ultima settimana di luglio.

Il Tribunale di Pisa ha nominato il CTU, accogliendo la richiesta, fatta dal Comune, dell’ATP (Accertamento Tecnico Preventivo). Il tribunale ha accolto anche l'urgenza avanzata dal Comune. Il CTU nominato ha il compito di determinare le cause, le responsabilità oltre che a dettare le condizioni per la rimozione della passerella ceduta che è già stata rimossa.

"Prosegue quindi il lavoro del CTU per l’accertamento delle cause e delle responsabilità del crollo. Il CTU ha effettuato sopralluoghi, verifiche e varie prove che necessitano di alcune settimane oltre il tempo previsto. Sarà mia cura, come è stato fatto fino a questo momento, tenere tutti costantemente aggiornati sugli sviluppi. L’Amministrazione ha richiesto la possibilità di spostare il resti della passerella ma non si conoscono ancora i termini e i tempi per lo spostamento" scrive la sindaca Ilaria Parrella.