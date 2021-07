Dal 17 giugno in molte città della Toscana e d'Italia sono allestiti appositi punti per la raccolta firme per il referendum sull'eutanasia legale. Promosso dall'Associazione Luca Coscioni, punta a arrivare a 500mila firme entro il 30 settembre per far approdare l'iniziativa sul tavolo delle istituzioni. Per l'eutanasia legale in chiusura potete trovare dove firmare anche nell'Empolese Valdelsa e nella Zona del Cuoio.

Il testo prevede una parziale abrogazione dell'articolo 579 del codice penale, che impedisce la cosiddetta 'eutanasia attiva', vale a dire indurre il decesso attraverso i farmaci o con lo stop delle cure necessarie per mantenere viva la persona malata. L'idea è di applicare in Italia il modello già visto nei Paesi Bassi e in Belgio. Un caso che ha creato scalpore, per esempio, arriva dalla Toscana e riguarda il decesso del barista massese Davide Trentini.

"Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul 'Caso Cappato', ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni" si legge sul sito ufficiale.

Proprio nel portale ufficiale si può fare una donazione alla causa o contattare i referenti di zona per saperne di più.

Eutanasia legale: dove firmare nell'Empolese Valdelsa e nel comprensorio del cuoio

Nel Cuoio e nell'Empolese Valdelsa dove si può firmare? La lista dei luoghi preposti è in continuo aggiornamento ma a oggi, martedì 27 luglio, questi sono i posti in cui è possibile aderire all'iniziativa. Si rimanda al sito ufficiale per orari e numeri di telefono (nella mappa potete cercare il vostro comune e trovare le sedi adibite alla firma).

A Empoli in municipio e nei seguenti studi di avvocati: in via Verdi, 62 dall'avvocato Matteoli; via Masini, 1/a dall'avvocatessa Gorpia; via Mazzini, 3 dall'avvocato Marzocchini. A Certaldo in municipio e nello studio dell'avvocatessa Campatelli in via II giugno, 64. A Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno, Cerreto Guidi, Montespertoli e Montelupo Fiorentino si può firmare in municipio.