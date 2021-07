Referendum sull’Eutanasia Legale, raccolta firme di +Europa-Pontedera Europea

E’ una battaglia di civiltà, quella per garantire il diritto di essere liberi fino alla fine, a poter scegliere in consapevolezza un fine vita dignitoso, e farsi aiutare per poter porre fine alle sofferenze inutili del proprio corpo;

Grazie all’ iniziativa del gruppo +Europa – Pontedera Europea, al sostegno fondamentale dell’Associazione Luca Coscioni promotrice del Referendum, agli attivisti di Progetto Pontedera, Pontedera in Comune, Partito Socialista Italiano, comitato di Pontedera in Azione, saranno istituiti tre punti di raccolta firme per l’attuazione del Referendum sull’abolizione parziale dell’art. N°579 del Codice Penale (Omicidio del Consenziente), ovverossia Referendum sull’Eutanasia Legale - #Liberifinoallafine.

La raccolta firme si terrà nelle seguenti date e luoghi: giovedì 29 luglio, Piazza Curtatone, dalle 18 alle 23; venerdì 30 luglio, Piazza Caduti di Nassiriya (Mercato, lato Panorama) dalle 10 alle 13; sabato 31 luglio, Piazza Garibaldi, frazione La Rotta, dalle 10 alle 13.

L’Associazione Luca Coscioni dichiara: "Molte persone gravemente malate oggi non sono libere di scegliere fino a che punto vivere la loro condizione. Non hanno diritto all’aiuto medico alla morte volontaria, al suicidio assistito o ad accedere all’eutanasia come è invece possibile in Svizzera, Belgio, Olanda, Spagna, Canada, molti Stati degli Stati Uniti e sempre più Paesi nel mondo. Persino a fronte di una proposta di legge di iniziativa popolare depositata nel 2013 e due richiami della Corte costituzionale, il Parlamento in tutti questi anni non è mai riuscito a discutere di eutanasia legale".

"Ecco perché, a fianco delle persone che non possono aspettare i tempi della politica e della giustizia, abbiamo deciso di dare la parola ai cittadini con un referendum”.

“Più Europa è da sempre a fianco dell’ Associazione Luca Coscioni su tutte le battaglie che porta avanti, in particolare a fianco di Marco Cappato, Mina Schett Welby e Filomena Gallo sul tema dell’eutanasia legale", dichiara il Coordinatore del gruppo di +Europa – Pontedera Europea, David Garzella.

“Se a livello nazionale Il partito è fra i promotori che hanno depositato il quesito referendario, qui a Pontedera sentivamo il dovere di aiutare l’Associazione Luca Coscioni e diventare attivisti volontari per questa battaglia. Le persone intorno a noi non smettono di chiedere informazioni per poter firmare, segno che ormai siamo maturi e consapevoli di poter dibattere di un fine vita dignitoso”.

Fonte: Europa – Pontedera Europea - Ufficio Stampa