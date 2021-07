Ruba bancomat al ristorante e preleva oltre mille euro, denunciata 35enne

Una 35enne, nativa di Montevarchi, con alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. è stata scoperta dai carabinieri per aver rubato una carta bancomat dal bancone di un ristorante e poi aver prelevato centinaia di euro. I carabinieri sono riusciti a ricostruire come la donna, che si trovava all’interno di un noto ristorante di Montevarchi, si fosse approfittata della distrazione della proprietaria per impossessarsi del portafoglio lasciato incustodito sul bancone. Il danno era immediatamente apparso rilevante, atteso che al suo interno era custodita parte dell’incasso della giornata, circa 600 Euro. Ma l’aspetto ancora più spiacevole, per la vittima, è giunto dopo alcune ore, quando si è capito che la ladra aveva utilizzato le carte bancomat custodite all’interno del portafoglio per eseguire tre prelievi allo sportello, per un importo complessivo superiore ai 1.000 Euro.

Data la gravità del fatto, la Stazione Carabinieri di Montevarchi ha assunto sin da subito la conduzione dell’indagine, provvedendo nell’immediatezza ad effettuare tutti gli approfondimenti investigativi potenzialmente utili. I carabinieri hanno compiuto indagini a 360 gradi, ascoltando testimoni, consultando ore di riprese dei circuiti di videosorveglianza delle vie limitrofe al ristorante teatro del furto, e ricostruendo meticolosamente le operazioni bancarie effettuate con la carta rubata.

Per l’identificazione sono state le immagini catturate dalle telecamere degli istituti di credito dove erano stati effettuati i prelievi fraudolenti. Attraverso un’attenta analisi, sono riusciti a risalire all’identità della donna, che veniva infatti riconosciuta senza alcun dubbio in una giovane del luogo,già denunciata in precedenza per delitti contro il patrimonio.

Alla luce dell’evidente quadro indiziario, la donna è stata quindi deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo, per furto aggravato e per indebito utilizzo di carta di credito e pagamento.