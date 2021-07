Tutto esaurito a Empoli per Zia Caterina

È già un successo. Tutto esaurito al Chiostro degli Agostiniani per la presentazione del libro di “Zia Caterina”, TAXI MILANO 25, in programma giovedì 29 luglio 2021 alle 21.

Una serata che rimarrà nei cuori del pubblico presente con una delle ‘zie’ più amate da grandi ma soprattutto dai più piccoli, non solo in Italia ma nel mondo per la sua opera di assistenza ai bambini malati di tumore che lei, cuore immenso, accompagna con il suo taxi colorato all'Ospedale Meyer di Firenze.

Una persona speciale, dicono chi già la conosce, che lascia il ‘segno’ e che Empoli aspetta con trepidazione. A condurre l’incontro il giornalista Alessandro Lippi.

Ci sarà proprio lei, Caterina Bellandi, meglio conosciuta come Zia Caterina, la tassista fiorentina insieme a SuperGeyd, la piccola Giada, una dei SuperEroi della squadra di Zia Caterina, Alessandra Cotoloni, autrice del libro, l’assessora alle politiche sociali del Comune di Empoli, Valentina Torrini; Claudio Caponi della chirurgia senologica; Elide Ceragioli, direttore Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza Nord-Ovest, con la partecipazione di SaltAvanti Empoli.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Comune, la biblioteca Renato Fucini e la Libreria Rinascita.

Di altro non diciamo perché grandi sorprese vi stupiranno.

Valentina Torrini, assessore alle politiche sociali, ha detto: «Zia Caterina ci insegna che ci sono tanti modi per essere madri e padri, prendendoci cura delle bambine e dei bambini che incontriamo nel nostro viaggio. I piccoli amici di zia Caterina sono dei supereroi, perché stanno combattendo il peggiore dei nemici, un nemico invisibile e innominabile e noi vogliamo essere al loro fianco in questa battaglia, anche sostenendo i progetti di zia Caterina. Ringrazio tutti gli organizzatori dell'evento, che riempirà il nostro cuore di amore».

