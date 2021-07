Uffici comunali, gli orari a Empoli dal 26 luglio al 28 agosto

Gli uffici del Comune di Empoli, dove si effettua il servizio su 5 giorni e 2 rientri pomeridiani, rimarranno chiusi al pubblico nel pomeriggio a partire dal 26 luglio 2021 fino a sabato 28 agosto 2021. Dunque, saranno aperti al pubblico o solo la mattina, dalle 9 alle 12, con qualche eccezione, o solo previo appuntamento con il tecnico di riferimento.

L’orario di servizio dei dipendenti, invece, rimarrà quello consueto.

Per l’ufficio relazioni con il pubblico (URP) e i servizi demografici l’orario di apertura al pubblico resterà lo stesso fino al 31 luglio. Effettueranno chiusura pomeridiana dal 2 al 28 agosto 2021.

Di seguito l’elenco dei singoli uffici comunali con i corrispettivi orari di apertura al pubblico nel periodo dal 26 luglio al 28 agosto 2021.

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

fino al 31 luglio stesso orario

dal 2 al 28 agosto da lunedì a venerdì 8-13.30 e sabato 8.30-12

Archivio e Protocollo

da lunedì a venerdì 8-13.30

Servizi Demografici

da lunedì a venerdì 9-12 su appuntamento

il sabato 9-12 è aperto lo stato civile ma solo per denunce di morte e nascita

Tributi

Lunedì, mercoledì e venerdì 9-13

Scuola e Refezione, Sociale e Casa, Educativo all’infanzia

Su appuntamento

Servizi Cultura, giovani e sport

Su appuntamento

Sportello Unico Eventi (SUEV)

martedì e giovedì 9-13; lunedì, mercoledì e venerdì su appuntamento

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

solo su appuntamento

Gestione del Personale

da lunedì a venerdì 9-13

Tutela Ambientale

Su appuntamento

Servizi Cimiteriali

da lunedì a venerdì 9-13

Appalti e Contratti

martedì e giovedì 9-13 o su appuntamento

Lavori Pubblici

su appuntamento

Mobilità e Strade

su appuntamento

Edilizia Privata

solo su appuntamento

Servizio Condono Edilizio

solo previo appuntamento preso con il tecnico di riferimento

Patrimonio

da lunedì a giovedì 9-13

Biblioteca Comunale ‘Renato Fucini’

Per tutto il mese di luglio fino all’8 agosto e la settimana dal 23 al 31 agosto aperta dal martedì al venerdì 9-19; sabato 9-13, lunedì chiusa. Resta aperto regolarmente il punto prestito al Parco di Serravalle, ogni lunedì e giovedì, dalle 16.30 alle 20, per iscriversi e accedere ai servizi della biblioteca, prendere in prestito e restituire i libri della biblioteca e fare ricerche sul catalogo della rete REAnet. Dal 1 al 30 settembre 2021 dal lunedì al venerdì 9-19 e sabato 9–13.

