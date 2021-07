Vandalismo in zona ospedale, interrogazione FdI-Cdx Empoli

Un’interrogazione per interessare l’amministrazione comunale ai fatti di vandalismo estremo accaduti più volte, nel mese di luglio, di notte, nel grande parcheggio gratuito dell’Ospedale San Giuseppe, a danno di numerose autovetture, in fondo a viale Boccaccio. Sarà discussa nel prossimo consiglio comunale empolese e porta la firma dei tre consiglieri Fdi-Centrodestra per Empoli Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Federico Pavese.

“Con questo atto consiliare - spiegano i tre rappresentanti della Destra in consiglio comunale - chiediamo se l’amministrazione stia seguendo l’evolversi delle indagini in corso, svolte dalle autorità preposte, se, alla luce di suddetti fatti di vandalismo, il comune abbia intenzione di dotare quella zona di copertura di video sorveglianza, se si sia valutata la possibilità di utilizzare vigilanza privata notturna per cercare di debellare un fenomeno, quello del vandalismo gratuito, senza motivo, verso le autovetture parcheggiate”.

“Un atto - concludono Poggianti, Di Rosa e Pavese - che nasce anche da un dialogo con alcuni dipendenti Asl, che nel turno di notte parcheggiano per andare a lavoro e poi, finito il turno, ritrovano la propria vettura semidistrutta con gomme divelte, carrozzeria ammaccata, tergicristalli rotti e targhe rubate”.