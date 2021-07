WiFi gratuito a Castelfiorentino in Municipio e Biblioteca

WiFi gratuito in Municipio e in Biblioteca. Il Comune di Castelfiorentino ha realizzato un intervento per dotare le sale di aspetto e di riunioni del Palazzo Comunale e le sale della Biblioteca Comunale “Vallesiana” di una rete Hot-Spot per consentire agli utenti un accesso di qualità alla rete di internet in modo totalmente libero e gratuito.

L’intervento è stato reso possibile grazie a un finanziamento di 15.000 euro ottenuto dal Comune di Castelfiorentino nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Commissione Europea denominata “WiFi4EU”, che si propone di erogare contributi a fondo perduto destinati ai Comuni europei per la realizzazione di infrastrutture WiFi omogenee, al fine di consentire a tutti i cittadini europei di connettersi liberamente e gratuitamente negli spazi e negli edifici pubblici.

In Municipio sono stati così installati sette access point: due al piano terra (sala ingresso, sala aspetto Centro per l’Impiego), quattro al piano primo (sala d’aspetto Sindaco, sala Rossa, sala Giunta, sala d’aspetto Ufficio Entrate al piano primo rialzato), e una al piano secondo (sala del Consiglio Comunale). In Biblioteca otto access point: due al piano terra (sala lettura e sala prestito), quattro al piano primo (sale di lettura grande e piccola, sala prestito 1 e 2) due al piano secondo (sala espositiva, sala proiezioni).

Naturalmente, oltre alle aree individuate (in cui la copertura è garantita), l’accesso al WiFi gratuito potrà essere possibile anche in altri uffici e zone contigue

Il contributo della Commissione Europea copre interamente le spese di installazione, mentre i costi della connettività (abbonamento a Internet) della manutenzione e di funzionamento delle apparecchiature sono a carico del Comune di Castelfiorentino

“Grazie a questo intervento – sottolinea l’Assessore delegato all’Innovazione, Alessio Onnis – il Comune e la Biblioteca diventano WiFi Free, offrendo ai cittadini un accesso alla rete internet completamente gratuita. Un’infrastruttura che va pertanto ad arricchire l’offerta dei servizi nel centro storico alto, reso maggiormente accessibile grazie al nuovo ascensore, e ad attestare una volta di più il ruolo prezioso della Commissione Europea per ridurre il divario digitale, rafforzando le opportunità di accesso alle informazioni in rete da parte dei cittadini dell’Unione. Colgo l’occasione per ringraziare il personale dei Servizi per il Cittadino, in particolare la responsabile Dott.ssa Ilaria Dainelli e l’esperto informatico, Andrea Trinci, che hanno consentito di cogliere questo importante traguardo”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa