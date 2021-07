A Montaione il Festival della Musica Suonata

Giunge alla sua dodicesima edizione il Festival della Musica Suonata di Montaione, la fortunata rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista montaionese Stefano Montagnani con l’Amministrazione Comunale. La manifestazione, divenuta ormai uno degli eventi di punta del fitto cartellone dell’Estate Montaionese, quest’anno prevede tre serate musicali di grande interesse culturale e dall'alto profilo qualitativo. Si inizia Martedì 10 Agosto nella splendida cornice di Piazza Branchi con lo spettacolo Two of Us. Concerto per voce e basso dei cortonesi Anna Rossi e Giulio Angori, dove il filo conduttore si ribalta, non più dettato dalla scelta di un genere musicale, ma dal suono essenziale di un basso ed una voce; dal fado, passando per il tango e per il soul, dalla musica leggera italiana, allo standard jazz, fino al pop e all'inedito.

Il concerto di Domenica15 Agosto si terrà invece nella centrale Piazza della Repubblica e vedrà protagonista laLeggera Electric Folk Band, una formazione musicale di nove elementi, proveniente dalla zona del Monte Amiata, unica nel suo genere in Toscana, che unisce la potenza del rock alla poesia della musica popolare. Il punto di forza del gruppo è la rivalutazione dei vecchi canti popolari, rivisitati in una chiave inedita ed originale. Il Festival si concluderà Martedì17 Agosto ancora in Piazza Branchi con il concerto di Umberto Folleri e Terra Mia in omaggio alla musica di Pino Daniele. Il gruppo, che riunisce alcuni dei più talentuosi musicisti della riviera tirrenica toscana, ripercorre in maniera fedele il repertorio del grande cantautore partenopeo, attraverso un certosino lavoro di ricerca sulle sonorità e le sfumature che ne caratterizzavano il grande impatto scenico. Tutti i concerti sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria, da effettuarsi presso l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Montaione, Telefonando allo 0571-699255, attivo dal lunedì al sabato ore 10-13 e ore 16-19 e la domenica ore 10-13, o scrivendo una E-mail all'indirizzo. turismo@comune.montaione.fi.itAi sensi della normativa vigente, l’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID 19. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il Nuovo Teatro Ammirato di Montaione

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Stampa