Avviate le operazioni di rimozione per le auto abbandonate sul territorio sancascianese

E’ iniziata la campagna di rimozione delle auto abbandonate. Il controllo attento e capillare della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino, supportato dalle segnalazioni dei cittadini, è giunto alla fase della rimozione di tutte le auto abbandonate presenti nelle aree pubbliche. Da mesi gli agenti della Polizia locale sono infatti impegnati nel prevenire e contrastare il fenomeno delle auto abbandonate sul territorio chiantigiano.

Sono attualmente una quindicina i veicoli a fine vita, censiti e identificati dagli agenti della Polizia locale, diretta dal comandante Massimo Zingoni, rinvenute in alcune delle aree più periferiche del comune sancascianese. Si tratta di mezzi di vario genere, autovetture e furgoni di provenienza italiana e straniera, di cui, grazie all’attività certosina degli agenti, sono stati individuati i proprietari e sono state avviate le procedure per la rimozione e il trasferimento presso i centri di raccolta autorizzati. Chiunque cerchi di disfarsi della propria autovettura, abbandonandolo in area pubblica e privata, rischia una multa pari a 1.666,00 euro.

La giunta Ciappi ha inteso rafforzare le azioni e gli interventi volti a risolvere il problema dell’abbandono dei veicoli che si è manifestato soprattutto negli ultimi anni nelle aree decentrate, come parcheggi e zone verdi. “Contiamo sulla fondamentale collaborazione dei cittadini che segnalano i casi più distanti - dichiarano gli assessori Elisabetta Masti (Polizia locale) e Ferdinando Maida (Ambiente) - per portare avanti l’azione di contrasto e prevenzione al fenomeno delle auto abbandonate, un atto di inciviltà deprecabile che non possiamo accettare per i problemi ambientali e di decoro che causa”.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO