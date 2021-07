Biblioteca e municipio, cambiano gli orari a agosto a Castelfiorentino

Per il mese di agosto cambiano gli orari di apertura del Municipio e della Biblioteca. Dal 1 al 29 agosto gli uffici comunali rimarranno aperti al pubblico solo la mattina (secondo l’orario consueto, su appuntamento) mentre saranno chiusi al pubblico nel pomeriggio. L’Anagrafe, in particolare (chiusa il lunedì mattina), rimarrà aperta su appuntamento dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Senza necessità di appuntamento sarà invece aperto l’Ufficio Elettorale dal lunedì al sabato (ore 9.00-13.00) per gli adempimenti che riguardano la raccolta di firme per i referendum, la sottoscrizione di proposte di legge e di mozioni di iniziativa popolare, il ritiro delle tessere elettorali (dietro presentazione di apposita lettera). Per chi desidera recarsi all’Ufficio Elettorale e trova il portone è chiuso, è invitato a bussare e attendere l’apertura, oppure a telefonare al n. 0571 686355.

La Biblioteca Comunale “Vallesiana” rimarrà aperta anche la prossima settimana osservando il seguente orario:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 9.30-13.00, Martedì e Giovedì 15.00-19.00. Essa rimarrà chiusa dal 9 al 29 agosto.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa