Coronavirus Empoli e Cuoio, 58 contagi

Sono stati resi noti in anticipo quest'oggi i dati sui contagi da coronavirus per le zone dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio. Come per i dati regionali, anche nelle nostre zone si tocca un picco per la giornata di oggi, sfiorando i 60 casi giornalieri. Ecco il dettaglio:

Zona Empolese Valdelsa 51 contagi

Gambassi Terme 3

Capraia e Limite 3

Fucecchio 8

Vinci 5

Empoli 16

Montespertoli 4

Certaldo 4

Castelfiorentino 4

Cerreto Guidi 2

Montelupo Fiorentino 2

Zona comprensorio del cuoio 7 contagi

San Miniato 4

Santa Croce sull'Arno 2

Montopoli in Val d'Arno 1

Fonte: Asl Toscana Centro