'Empoli che scrive' Jasmin Guarino a Serravalle con filastrocche e favole

Secondo incontro del ciclo ‘Empoli che scrive’ al parco di Serravalle, area verde adiacente gli spazi gioco.

Giovedì 29 luglio 2021 alle 18 protagonista alla Tenda Rossa Jasmin Guarino, autrice di Vivere Insieme (A&A Carocci Edizioni), un libro di filastrocche e favole che cresce insieme al bambino.

Serravalle il secondo incontro del ciclo estivo

La scorsa settimana è stata la volta di Samuel Beconcini, autore del romanzo distopico The life is gone, intervistato da Maria Darida dell'Associazione “Amici della Biblioteca Renato Fucini di Empoli”.

"Le filastrocche - spiega l'autrice, Jasmin Guarino - lo aiutano ad affrontare serenamente le varie fasi di crescita, mentre le favole sono adatte dalla prima elementare in poi, perché affrontano temi più impegnativi come il bullismo, la disparità di genere, il razzismo ecc.” con l'obiettivo di aiutare i bambini a riflettere sulla realtà che li circonda".

All'interno delle favole vi sono animali poco noti, come l'echidna, per stuzzicare la curiosità dei fanciulli verso la scoperta della biodiversità. Inoltre nei racconti vengono descritti comportamenti curiosi, ma veritieri, assunti da alcuni animali e da cui i bambini possono trarre preziosi insegnamenti, imparando ad apprezzare e rispettare le meraviglie della natura.

La lettura del libro si concluderà con un laboratorio di disegno condotto dalla stessa Jasmin Guarino, autrice anche delle illustrazioni del libro, incentrato sulla tecnica del puntinismo.

Per informazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it; 0571/757840

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa