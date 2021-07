Focolaio Covid dopo la festa di nozze nel Fiorentino: decine i positivi

Un focolaio Covid si è sviluppato nel Fiorentino, a Tavarnelle Val di Pesa, dopo una festa di nozze. Al momento sono almeno 20 i casi accertati. Il tracing è in corso, ma i numeri sarebbero destinati a salire. Ci sono inoltre alcune decine di persone che sono state individuate dalla Asl come contatti dei casi positivi e che sono state poste in regime di quarantena.

"La situazione è sotto controllo - rassicura il sindaco David Baroncelli - e sotto attento monitoraggio".