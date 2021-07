Il "Blu" di Francesco Bruni in mostra a Montaione

Da venerdì 30 luglio a domenica 15 agosto, sarà possibile vedere la nuova esposizione del ciclo “Mostre in Vetrina” alla Art Gallery in Tuscany by Cora di Montaione.

La mostra, dal titolo “BLU”, presenta le nuove opere dell'artista Francesco Bruni. L'artista affronta il rapporto tra l'essere umano e la natura dove il blu diventa protagonista rappresentando la “profondità” intima delle persone. Un colore da lui studiato e creato per esprimere l'intimità dello spettatore, un blu che non rappresenta la caduta nell'abisso, ma la profondità dell'anima che può navigare ed esplorare per ritrovarsi senza paura in mezzo alle sue opere dedicate al viaggio, al mare o alla foresta circondata da animali.

I dipinti di Bruni sono pannelli tridimensionali in cui, in maniera concettuale, propone un percorso che può rappresentare un punto di arrivo o di partenza che cambia a seconda dello spettatore

Nato nel 1972, Francesco Bruni vive e lavora a Tavarnelle Val di Pesa (Firenze). Ha iniziato l'attività dipingendo con l'aerografo. Dal 1993 al ‘96 frequenta lo studio del pittore Giuseppe Ciccia, venendo a conoscenza delle varie tecniche grafiche e pittoriche, comincia così un ciclo di studi che lo portano a diplomarsi nel 1998. Da allora l'artista lavora e collabora con varie gallerie d'arte italiane e non e le sue opere si trovano in varie collezioni private di tutto il mondo.

Francesco unisce la pittura e la scultura creando e plasmando vari elementi e prendendo ispirazione dalla natura come i fiori e in specifico le rose che hanno il significato dell'amore e della passione, ma anche la libertà di pensiero tramite gli alberi, le città, le farfalle o le barche che plasma e colora come elementi liberatori in uno spazio definito.

Sarà possibile visitare la mostra negli orari di apertura della Galleria (Nuovo orario: lunedì e sabato 10 -13, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e 10 – 13 e 17:00 – 20:00) o su appuntamento (Cora: 3474855329) nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

Fonte: Ufficio Stampa