Il consiglio Metropolitano approva variazione al Documento Unico di Programmazione

Grazie a una variazione illustrata dal consigliere delegato Francesco Casini, è stato approvato in Consiglio un aggiornamento del Documento unico di programmazione della Città Metropolitana di Firenze.

Fra i nuovi interventi previsti modifiche al Piano delle alienazioni e valorizzazioni, con l'acquisizione dell'immobile scolastico di via Rosselli a Empoli, attualmente condotto in locazione, per 777.936,00 euro. La Metrocittà acquisterà anche anche un magazzino, di proprietà del Comune di Empoli, posto all’interno del resede del complesso scolastico di via Raffaello Sanzio, in uso agli Istituti scolastici presenti nel plesso, per 29.400 euro.

Verrà venduto per 89.024,00 euro il terreno di proprietà della Città metropolitana di Firenze su cui èstata realizzata la palestra della Scuola Busoni di proprietà del Comune di Empoli. Sarà ceduta, inoltre, gratuitamente, un'area urbana di proprietà della Città metropolitana di Firenze che di fatto costituisce la sede stradale di via Bonistallo.

Tra gli altri elementi della variazione la richiesta da parte del Comune di Campi Bisenzio dell'ex casello idraulico in piazza Matteotti, usato finora in comodato, perché rientrante nel progetto “Casa dell’Acqua bene comune”.

Il Comune di Scandicci ha invece richiesto alla Metrocittà un terreno a margine dell'Istituto Russell Newton.

Prevista anche la permuta di un terreno in località Castelfalfi, con la cessione di un terreno, che costituisce il vecchio tracciato della Sp 26, in cambio delle aeree che costituiscono l’attuale tracciato della Sp realizzato da più di 50 anni.

"Una variazione importante - ha rilevato nel suo intervento il consigliere Massimo Fratini - mentre nelle prossime settimane sarà anche possibile approfondire il futuro del complesso di Mondeggi".

"A Mondeggi deve tornare la legalità, il consiglio deve esprimersi su questo punto, che è centrale", ha detto il consigliere Paolo Gandola, annunciando il voto contrario del gruppo del centrodestra. Da chiarire anche la destinazione del casello idraulico di Campi Bisenzio.

Voto contrario anche di Enrico Carpini (territori Beni Comuni) però in dissenso da Gandola su Mondeggi: "Il percorso previsto per Mondeggi è quello corretto per la legalità".

Sulla posizione del centrodestra per Mondeggi ha insistito anche Alessandro Scipioni: "Mondeggi puubblica non vuol dire dare ragione agli occupanti, che lì fanno quello che vogliono e non è ammissibile".

"Per Mondeggi il Sindaco Nardella ha aperto un canale concreto e attuale ha concluso il consigliere Casini - nel giro di due mesi avremo tutti gli elementi per capire quale potrà essere il futuro della proprietà".

La variazione al Documento Unico di Programmazione è stata a termine del dibattito approvata dal Consiglio con i voti favorevoli della maggioranza.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze