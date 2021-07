Lavori Fi-Pi-Li, il Centrodestra: "Spediti e senza indugi per il ripristino della frana"

Voto favorevole sulla delibera per la messa in sicurezza "La sicurezza dei cittadini dev'essere necessariamente al primo posto, perché Carcheri, Lastra a Signa e tutti gli utenti hanno diritto a veder tutelata la loro incolumità tramite un immediato intervento nel luogo della frana. Abbiamo aderito alla richiesta della maggioranza di un voto favorevole alla messa in sicurezza, ovviamente poiché bilanciato da una commissione di approfondimento sui rilievi fatti dal collegio dei revisori dei conti, che trovano anomalo il mancato rilievo a loro avviso di un utile di impresa. Un parere non pienamente favorevole ma gravante di riserva e di una segnalazione, conformemente alla legge, dell'atto alla Corte dei Conti".

Così dichiarano i consiglieri metropolitani del Gruppo Centro-destra per il cambiamento Alessandro Scipioni, Paolo Gandola, Claudio Gemelli e Cecilia Cappelletti.

"Il bene della collettività e la sicurezza dei cittadini sono priorirari, ma quando si parla di risorse pubbliche la trasparenza è sempre un assoluto dovere civile. Ora procediamo speditamente e senza indugi per il ripristino della Fi Pi Li la grande malata della Regione Toscana e l'arteria di cui i cittadini hanno bisogno".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze