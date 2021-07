PNRR, quale piano per la Toscana? Iniziativa on line organizzata da CDC Toscano e Libertà e Giustizia

Del PNRR si parla continuamente, eppure rimangono molti aspetti da chiarire sugli effetti reali che gli investimenti che verranno finanziati possono avere sulla Toscana.

Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale toscano e l’associazione Libertà&Giustizia si sono fatti promotori di un incontro pubblico ‘on line’ per parlarne con alcuni esperti. All’incontro parteciperanno numerose associazioni operanti nella nostra regione su vari argomenti, interessate a valutare i progetti che saranno finanziati e la loro coerenza con le effettive esigenze di un territorio che sta pesantemente pagando le conseguenze della pandemia, ma era già in difficoltà anche prima che essa scoppiasse. Oltre a brevi interventi delle associazioni stesse, sono previste relazioni dell’urbanista Anna Marson e del presidente di Finanza Etica Simone Siliani, entrambi già assessori regionali, dell’epidemiologo Marco Geddes e dell’avvocato e saggista Roberto Passini

Le risorse economiche non irrilevanti che saranno disponibili rappresentano una occasione probabilmente irripetibile per una profonda innovazione del sistema economico sociale regionale e del modello dei consumi; come è stato più volte ripetuto: “Non tutto potrà tornare come prima.” L’iniziativa si situa nell’ambito di un raggio d’azione più ampio, che prevede anche una lettera pubblica al Presidente Giani dove numerose associazioni chiedono l’apertura di un confronto per una selezione e gestione trasparente e partecipata dei progetti e delle risorse del PNRR in Toscana

L’incontro avrà luogo giovedì 29 luglio a partire dalle ore 18, sulla piattaforma GoToMeeting . Per partecipare sarà sufficiente digitare

https://global.gotomeeting.com/join/829126309

Coordinamento per la Democrazia Costituzionale toscano

associazione Libertà&Giustizia