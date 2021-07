Preso a colpi di forbice in testa, grave un uomo dopo una lite

Durante una lite in un condominio di via Baracca un uomo è stato preso a colpi di forbici in testa e adesso è in gravi condizioni all'ospedale di Careggi a Firenze. La vittima dell'aggressione è un nordafricano. I fatti si sono svolti questa mattina. L'aggressore, che potrebbe essere anche lui nordafricano, è stato bloccato dalla polizia e la sua posizione è al vaglio degli investigatori. La lite potrebbe essere avvenuta in un appartamento o negli spazi comuni del palazzo.