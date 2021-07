Protezione Civile: pubblicato il ‘Manuale di informazione alla popolazione’

E’ fresco di stampa il “Manuale di informazione alla popolazione” realizzato dal Comune di Pistoia per fornire ai cittadini alcuni dettagli sul contenuto del nuovo Piano di Protezione Civile, approvato lo scorso ottobre. Si tratta di un opuscolo che illustra, sinteticamente, criteri, metodi e comportamenti da tenere per affrontare gli eventi calamitosi. Vi sono riassunte, quindi, le condotte da tenere nei casi in cui si verifichino terremoti, frane e allagamenti, incendi boschivi, condizioni meteorologiche avverse (come nevicate abbondanti, ghiaccio, venti forti, nebbia, precipitazioni intense, grandinate) e ondate di calore, così da prevenire rischi, gestire al meglio l'emergenza ed evitare ulteriori complicazioni nella fase successiva. Un breve approfondimento è dedicato anche al Covid-19 e all’attivazione del Coc -il Centro Operativo Comunale- nel marzo dello scorso anno per affrontare l’emergenza sanitaria.

L’obiettivo della pubblicazione è dunque quello di sensibilizzare la cittadinanza e renderla consapevole dei possibili rischi presenti sul territorio, indicando quali siano le misure di auto-protezione da adottare in situazioni di emergenza.

Come ricorda il sindaco Tomasi nell’introduzione all’opuscolo “Con questo breve manuale il Comune di Pistoia intende fornire alla popolazione alcune informazioni di rilievo in merito alle attività di Protezione Civile e alle buone norme di comportamento generali da tenere in tutte le situazioni di emergenza in relazione al rischio individuato sul territorio comunale”.

In questi giorni la Protezione Civile sta distribuendo le copie del “Manuale di informazione alla popolazione” alle Pro loco (Baggio, Castagno, Chiesina Uzzanese, Collina Pistoiese, Le Piastre "Alta Valle del Reno", Masiano, Pieve di Brandeglio, Piteccio, Pracchia, San Mommè, Spedaletto) e all’ufficio di PistoiaInforma in piazza del Duomo. Dal mese di agosto potrà essere ritirato gratuitamente da tutti coloro che ne sono interessati.

Per maggiori informazioni sui contenuti del Piano di Protezione Civile, aggiornato secondo le recenti disposizioni di legge in materia, è possibile consultare il documento integrale e gli allegati sul sito del Comune di Pistoia, all’interno dell’area tematica Protezione Civile: https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/protezione-civile/piano-di-protezione-civile .

Per ulteriori dettagli è possibile consultare anche la cartografia contenuta sul sito e sulla App “Cittadino Informato” messa a disposizone gratuitamente dei cittadini dal Comune.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa