Risparmio Casa apre un nuovo store di 1.800 mq a Ponsacco

Risparmio Casa, la catena italiana con oltre 120 negozi dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, inaugura domani un nuovo punto vendita di 1.800 mq in Via Praga a Ponsacco, in provincia di Pisa. Oltre a garantire alta qualità e grande risparmio, l’apertura del nuovo store, l’11° punto vendita da inizio anno in Italia e il 13° presente nella regione, rappresenta anche un segnale importante per il territorio grazie all’inserimento di 22 nuove risorse.

Il nuovo punto vendita di Risparmio Casa a Ponsacco rispetterà il classico format di successo dell’azienda, basato su un assortimento di oltre 25.000 referenze ben divise tra prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, casalinghi e giocattoli. Nell’offerta dei prodotti ci sono sia grandi brand dell’industria di marca che una vasta proposta di marchi di private label. Con questa scelta, Risparmio Casa prosegue la sua strategia di integrazione nel territorio all’insegna della profondità di assortimento e della convenienza confermata dal suo claim: "prezzi bassi… sempre!”.

“L’apertura del nuovo store a Sezze è un ulteriore traguardo da festeggiare – Fabio Tomassini, AD di Risparmio Casa. Siamo felici del piano di sviluppo in corso d’opera: in questa fase di crescita e di consolidamento della posizione di leadership nel canale drugstore, Risparmio Casa punta all’espansione sul territorio nazionale continuando a investire su di esso. La nostra filosofia mette sempre al centro i clienti ed è grazie alle nuove aperture che riusciamo a raggiungerli con un’offerta unica. La nostra vera forza è però nel capitale umano, nei nostri collaboratori, fondamentali per tenere fede alla promessa di qualità, risparmio e vicinanza alle persone. Proprio per questo, allargare la nostra famiglia e creare nuovi posti di lavoro nel mercato italiano è per Risparmio Casa non solo un grande successo ma anche motivo di orgoglio. Un ringraziamento speciale va ai colleghi e a tutta la rete vendite che attraverso il lavoro svolto hanno reso possibile quest’ulteriore momento di crescita dell’azienda.”

Fonte: Ufficio Stampa