Sono iniziati i lavori per la realizzazione della passerella pedonale sul torrente Agna

Sono iniziati la scorsa settimana i primi lavori di sbancamento delle sponde del torrente Agna che consentiranno di realizzare le spallette in cemento armato su cui poggerà la nuova passerella ciclo-pedonale, che metterà in collegamento diretto i Comuni di Montemurlo e Montale. L'intervento, del valore complessivo di 200 mila euro ( opere in muratura e realizzazione della passerella in legno lamellare), rientra nel grande progetto di innovazione urbana Piu “M+M”, che vede la collaborazione tra il Comune di Montemurlo e quello di Montale.«La passerella è un progetto strategico, perché permetterà di mettere in collegamento i due centri, favorendo un tipo di mobilità dolce ed eco-sostenibile – spiegano i sindaci di Montemurlo, Simone Calamai e di Montale, Ferdinando Betti – Attualmente i nostri Comuni sono collegati da due ponti, ma nessuno è specificatamente pensato per gli spostamenti ciclo-pedonali. Con la nuova passerella, invece, favoriremo la mobilità a piedi o in bicicletta in piena sicurezza, promuovendo così anche la scoperta del territorio e una migliore qualità di vita». I lavori saranno conclusi entro l'autunno e la passerella sarà inaugurata entro la fine dell'anno.

Tutti i lavori di muratura per la realizzazione delle strutture su cui poggerà la passerella sono stati affidati alla ditta Vescovi di Lamporecchio (Pistoia) per un importo di circa 87 mila euro. Oltre alla passerella sarà realizzato anche un nuovo percorso ciclo-pedonale che si svilupperà tra via Tagliamento a Montemurlo e via Giordano Bruno a Montale, superando un dislivello di circa 1,40 metri (i due tratti hanno la lunghezza di 80 metri nel comune di Montemurlo e 30 metri nel comune di Montale). La ditta si occuperà anche delle opere di finitura stradale, della verniciatura della pista e dell’apposizione della segnaletica stradale. Il ponte pedonale consentirà così di mettere in collegamento i percorsi pedonali che già esistono sul territorio, creando un vero e proprio anello di piste ciclabili. Il Comune di Montale, inoltre, sta mettendo a gara il tratto di pista ciclo-pedonale, che collegherà il tratto di pista in via Giordano Bruno con la ciclabile già realizzata di via Martiri della Libertà di collegamento con il centro di Montale.

Intanto, mentre tra Montemurlo e Montale vanno avanti gli interventi di realizzazione delle spallette del nuovo ponte pedonale, in un'officina di Brescia la ditta Holz Albertani, aggiudicataria dell'opera, sta lavorando alla realizzazione della passerella in legno lamellare che avrà una lunghezza di circa 27 metri per 3 metri di larghezza, il costo dell'opera è di circa 55 mila euro. Una volta che le opere di supporto in muratura del ponte saranno terminate, la passerella sarà trasportata fino a Montemurlo e in circa una settimana sarà montata.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa