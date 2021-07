TesoroBus, nuova vita per un autobus che vola in Senegal

L'arte del non buttare via, ma di ridare nuova vita. È l'obiettivo centrato dal progetto 'TesoroBus'. Un autobus di Tiemme da 56 posti, che era inizialmente destinato alla rottamazione, invece è stato rimesso a nuovo e rigenerato. Il bus sarà donato in beneficenza ad un progetto di scuola itinerante in Senegal, per bambini dell'orfanatrofio del villaggio di Kabrousse.

'TesoroBus' sarà presentato a Marina di Grosseto il 30 e 31 luglio: l'iniziativa è sostenuta da Tiemme e promossa dal Team MaremmaDakar di Grosseto che parteciperà al Charity Rally 'Rust2Dakar', evento benefico programmato per dicembre 2021. Sarà proprio l'equipaggio di MaremmaDakar a portare il bus rigenerato in Senegal, esattamente a Dakar.

Durante la presentazione, realizzata in collaborazione con il quarto Stormo e il patrocinio del Comune di Grosseto, è prevista anche una rappresentazione teatrale: 'L'Autobus che visse due volte' tratto dal libro di racconti per bambini intitolato 'TesoroBus', dell'autrice Chiara Del Soldato a cui si sono ispirati gli ideatori. Sabato 31 luglio inoltre, Tiemme distribuirà ai più piccoli 100 biglietti omaggio per fare un giro a bordo del Trenino Marino a Marina di Grosseto.

"Siamo molto felici di aver contribuito alla realizzazione di questo progetto" afferma il presidente di Tiemme Guido Delmirani. "Il cuore grande dei maremmani continua a riservare grandi sorprese" dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sull'iniziativa solidale e attenta all'ambiente tutta made in Maremma.