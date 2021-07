Vandalizzata di nuovo la panchina arcobaleno a Certaldo

Vandali in azione a Certaldo, nel mirino ancora una volta la panchina arcobaleno installata da pochi mesi. A renderlo noto è il sindaco Giacomo Cucini con un post su Facebook.

Nel borgo della Valdelsa la panchina è stata creata da poco, ma ha già subito molti danni: è stata gettata su una siepe, è stata trovata con un secchio per l'immondizia e nelle ultime ore è stata imbrattata con la scritta "W la F***".

La panchina sarà ridipinta e riposizionata. Ma c'è dispiacere da parte del sindaco Cucini: "Voglio dire una cosa a chi si diverte così male: questa comunità non è così. Lo so per certo, dagli episodi che mi hanno riguardato. Questa panchina simboleggia diritti, inclusione, uguaglianza, rispetto. Tutti valori nel dna di questa comunità. I pochi che ancora non ci credono lo capiranno. E non ci arrenderemo".