World Leather Contest, la votazione dei finalisti del concorso Unic-Lineapelle

Al via online le votazioni per decretare i vincitori del concorso promosso in Italia da UNIC – Concerie Italiane e Lineapelle e che ha coinvolto gli studenti di Istituto Marangoni di Milano, Polimoda di Firenze, Accademia Costume & Moda di Roma

Tre fashion school italiane tra le più quotate a livello internazionale: Istituto Marangoni di Milano, Polimoda di Firenze, Accademia Costume & Moda di Roma. Ventitré studenti finalisti. Tre categorie di partecipazione: Abbigliamento, Calzatura, Pelletteria. Trentuno prototipi giunti alla fase finale: quella delle votazioni.

Sono i numeri che caratterizzano l’ultima fase di World Leather Contest, prima edizione del concorso creativo promosso in Italia da UNIC – Concerie Italiane e Lineapelle sul tema “Real Leather. Stay Different”.

Il momento decisivo di World Leather Contest

Per World Leather Contest è arrivato il momento decisivo: quello della scelta dei vincitori che avviene con una doppia modalità.

La prima coinvolge una giuria composta da docenti, stilisti, giornalisti e addetti ai lavori, che faranno la loro scelta dopo aver ammirato i progetti finalisti esposti a Milano, presso Spazio Lineapelle di Palazzo Gorani.

La seconda è digitale e aperta a tutti fino al prossimo 5 settembre 2021. Con un semplice click qui è possibile accedere alla gallery dei prototipi finalisti di World Leather Contest, scoprendo la storia progettuale di ognuno di essi e, infine, votando.

Per ogni categoria, dai giurati sarà premiato un solo vincitore, a cui si aggiungerà quello più cliccato dalla votazione popolare online.

Tutti i progetti finalisti saranno esposti a Fieramilano Rho, durante la prossima edizione di Lineapelle, in programma dal 22 al 24 settembre 2021, dove si svolgerà anche la premiazione.

I finalisti

Ognuna delle tre fashion school partecipanti ha focalizzato il proprio lavoro formativo e creativo su una categoria di prodotto.

Gli 8 finalisti della categoria Abbigliamento, infatti, sono studenti del Master in Fashion Design Womenswear e Fashion Design Menswear presso l’Istituto Marangoni di Milano.

Arrivano dal corso Undergraduate in Leather Technology del Polimoda di Firenze i 5 finalisti della categoria Calzatura che hanno sviluppato 13 prototipi.

Infine, per la categoria Pelletteria arrivati alla fase finale 10 progetti di altrettanti studenti del Diploma Accademico di I Livello in Costume e Moda presso l’Accademia Costume & Moda di Roma.

Molto più di un concorso

World Leather Contest non è un semplice concorso creativo: è un vero e proprio progetto formativo che invita gli studenti partecipanti a realizzare accessori e capi di abbigliamento unici e innovativi, utilizzando esclusivamente la pelle o, in alternativa, accoppiandola con altri materiali naturali. L’obiettivo è esplorare nuovi territori stilistici e applicativi della pelle all’interno di 3 categorie di prodotto dando voce, spazio e visibilità alle idee dei creativi del prossimo futuro. E, prima di tutto, offrire alle nuove generazioni strumenti tecnici e culturali per capire e approfondire l’identità e il valore della pelle.

World Leather Contest è stato ideato e lanciato nel 2019 da LHCA (Leather & Hide Council of America), l’associazione statunitense di categoria. La prima edizione ha coinvolto, oltre all’Italia, anche Leather UK per la Gran Bretagna, CLIA (China Leather Industry Association) per la Cina e TLIA (Taiwan Leather Industry Association) per Taiwan.

Fonte: Ufficio stampa