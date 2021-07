Abc Solettificio Manetti, Giovanni Corbinelli rimane in gialloblu

Doti balistiche da categoria superiore e linea da tre che porta la sua firma: Giovanni Corbinelli è la settima conferma dell’Abc Solettificio Manetti. Castellano con il gialloblu cucito addosso e con importanti esperienze al piano di sopra, l’esterno classe ’97 ha deciso di proseguire il suo percorso in maglia Abc sposando con entusiasmo il progetto della società.

“Sono felice di proseguire questa avventura – racconta Giovanni – anche perché, dopo le stagioni trascorse lontano da Castelfiorentino, sono tornato l’anno scorso ed ho trovato un gruppo bellissimo e molto unito, e giocare in una squadra così è ancora più bello. Una solidità che abbiamo dimostrato sul campo superando insieme le molte difficoltà incontrate, e questa dovrà essere ancora la nostra forza. Allo stesso tempo dovremo impegnarci per fare un passettino in più ed inseguire gli obiettivi della società. Sicuramente ce la metteremo tutta e speriamo di poterlo fare insieme ai nostri tifosi".

"Ci tengo – conclude – a fare un grandissimo in bocca al lupo a Federico (Daly), che si appresta ad intraprendere una nuova avventura a Bologna, e a salutare con affetto Marco (Zani), che è stato il capitano con cui sono cresciuto guardandolo dagli spalti. Due amici che ci dispiace perdere, pur consapevoli di ritrovare giocatori importanti che ci aiuteranno a fare quel salto di qualità per cui ci impegneremo giorno dopo giorno”.

Fonte: Ufficio stampa