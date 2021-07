Aggredisce la polizia dopo le molestie alla ex, arrestato a Firenze

Sotto casa della ex suonando con insistenza il campanello. Poi in preda alla furia ha chiamato la polizia dicendo che se gli agenti non l'avessero fermato avrebbe dato in escandescenze. Infine si è scagliato contro gli agenti, prendendoli a pugni e minacciandoli di morte.

Un 44enne di origine marocchina è stato arrestato dalla polizia la notte scorsa in via Faenza, in pieno centro storico di Firenze. L'uomo è accusato di resistenza e minacce a pubblico ufficiale.